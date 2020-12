François Guyot est l’invité de Cultur’L

Les Fêtes de fin d’année approchent et avec elles quelques jours de repos. Pourquoi ne pas en profiter pour partir à la découverte des pierres à légendes ! Elles sont nombreuses en Limousin. Les Ardents Editeurs publient Pierres à légendes du Limousin. Cet ouvrage signé François Guyot recense plus de 380 pierres accompagnées de leurs légendes. François Guyot nous en dit plus sur ces fameuses pierres à légendes. Soyez à l’écoute dès 11h !