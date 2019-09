François Sureau 1/5

François Sureau, né en 1957 est un haut fonctionnaire, avocat et écrivain .Officier de réserve, il est aussi chroniqueur pour le journal « La Croix ».Il a reçu le grand prix de l’Académie Française pour son roman « L’infortune ».Actuellement présent dans les médias pour ses prises de position en faveur des libertés publiques, il est aussi l’auteur de recueils poétiques comme « La chanson de Passavant ».

Nous découvrirons cette semaine une sélection de poèmes issus de « Sans bruit sans trace » et « Sur les bords de tout » aux éditions Gallimard.



Lundi 30 septembre 2019



Écoutons aujourd’hui 2 poèmes extraits de « Sans bruit sans trace ».Le premier intitulé « Teilhard » est un sonnet qui nous permet d’entrevoir ce qu’est la recherche du poète.Le second s’appelle « Isaac le Syrien »:il évoque une des leçons de l’ermite mystique du VII e siècle.