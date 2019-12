FRANÇOISE HENRY

Une femme achète des fleurs au marché, et ces fleurs voient tout ce qui se passe chez elle, dans sa vie intime. Une curieuse explore les sacs d’une clocharde céleste, une passante écoute un homme rompre avec son amie sur son téléphone portable… Pourquoi va-t-on toujours regarder ce qu’on ne devrait pas, et fouiller dans ce qui ne nous appartient pas ? Trahisons, mensonges, secrets… On cherche ce qui se cache derrière les apparences, on va très loin, on ose. À ses risques et périls.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor

Françoise Henry – Jamais le droit de crier – The Menthol house – 16 €

Françoise Henry, finaliste du Fémina, a reçu de nombreux Prix littéraires dont le Prix

Marguerite Audoux et le Prix Charles Exbrayat. Comédienne pour France Culture et

France Inter, elle a aussi publié de nombreux poèmes. « Jamais le droit de crier » est son

premier recueil de nouvelles.

Des nouvelles de gens qui vont, qui viennent, qui passent, qui courent, qui téléphonent dans la

rue comme cet « homme d’âge moyen, bien habillé, très correct, qui marchait sur le

boulevard de l’Hôpital » et qui, entre deux feux rouges, règle ses problèmes de cœur en

mettant un continent entre lui et sa femme : « je pars, je te dis qu’il faut que je parte ». Ou ces

deux vieilles peaux, parc Monsouris, qui voient un enfant qu’elles imaginent perdu,

abandonné, envolé, échappé des Misérables, d’Oliver Twist ou d’Ange Pitou et qui sont fort

déçues que non, trois fois non et quel dommage, il s’agit seulement d’un gamin qui a devancé

sa mère de quelques mètres pour lui cueillir un bouquet de pâquerettes. Ou cet autre encore,

boulevard Saint-Marcel, qui avise en lettres bleu électrique les mots « chambres de

voyageurs » sur la façade d’un hôtel et décide sans plus attendre de faire sa valise pour

profiter de l’offre : « Jeanne, je vais sans doute faire un petit voyage ».

Plus inquiétante cette descente aux enfers, un matin tout près du parc Choisy. Un voyage dans

le monde super glauque d’une femme de rien qui pousse « de tout son corps, de toute sa

fatigue » un caddie qui déborde de dix-neuf sacs en plastique. Sa fortune, ses secrets, son

garde-manger, sa taverne d’Ali Baba.

Et puis voilà la famille Bretzel. Monsieur, Madame, les enfants et la bonne. Tous installés

dans une grande maison, en Allemagne, non loin du lac de Constance. Madame se goinfre de

cerises, trois des enfants « se promènent en short blanc, une raquette à la main », le

quatrième joue du piano, quant à la bonne elle frotte, frotte, frotte pendant que cloîtré dans

son bureau monsieur fait l’écrivain. Un écrivain qui écrit beaucoup, publie peu, n’a aucun

succès mais ne va pas moins mettre le feu au lac.

De téléphone en portable, de Nokia en Samsung, on entend aussi une voix qui se dit « au fond

du gouffre », un novillo qui se découvre papa… pendant que le balayeur pousse l’eau du

caniveau. Jusqu’à la mer ? Pourquoi pas.

