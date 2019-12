FRANÇOISE HENRY

(Prix Charles Exbrayat 2009 pour

« Juste avant l’hiver »)

(The Menthol House)



Une femme achète des fleurs au marché, et ces fleurs voient tout ce qui se passe chez elle, dans sa vie intime. Une curieuse explore les sacs d’une clocharde céleste, une passante écoute un homme rompre avec son amie sur son téléphone portable… Pourquoi va-t-on toujours regarder ce qu’on ne devrait pas, et fouiller dans ce qui ne nous appartient pas ? Trahisons, mensonges, secrets… On cherche ce qui se cache derrière les apparences, on va très loin, on ose. À ses risques et périls.



