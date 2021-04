Il est connu pour avoir introduit dans le rock la satire et la farce, c’est un compositeur à multiples facettes qui fut tour à tour batteur, guitariste, chef d’orchestre, peintre, écrivain, cinéaste, etc. À la tête des Mothers Of Invention, puis de diverses formations, son univers englobe le rhythm’n’blues, le jazz et le funk, jusqu’à la musique dite « savante ».