Fratérnité et solidarité au temps de la COVID-19

La Covid-19 a donné lieu à des gestes de solidarité. Et cette valeur « solidarité » a été souvent invoquée pour appeler à l’entraide mais aussi pour justifier des mesures visant à contrer la propagation du virus.



Solidarité au nom de la fraternité ? La première est en effet venue remplacer la seconde pour diverses raisons, dont l’évitement du sentimentalisme ou parfois du religieux. En même temps, la fraternité appartient au triptyque révolutionnaire. Levinas l’évoque en termes de « fait originel de la fraternité », insistant sur sa place originelle, première, même si nous n’en avons pas conscience. La fraternité est un fait nous signifiant notre humanité, mais non observable : elle est un méta-fait qui nous constitue et nous dépasse. Les figures de Caïn et Abel rappellent pourtant que les frères peuvent aussi s’entretuer : l’éthique incite donc la fraternité à s’appuyer sur la filialité et la filialité sur la fraternité, selon une réciprocité qui pousse à l’humilité et l’entraide de façon à nourrir la solidarité et à l’aider à aller jusqu’au bout d’elle-même : solidarité du système de santé, solidarité entre générations, entre métiers visibles et invisibles, entre hôpitaux, entre soignants (réserve sanitaire), entre pays…