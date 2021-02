Frédéric Ferrer, un metteur en scène au naturel

Frédéric Ferrer, géographe et homme de théatre s’intéresse à bon nombre de frontières. Celles qui touchent à notre être le plus profond et au basculement vers la folie, celles qui touchent au changement de paradigme et en particulier à l’anthropocène. C’est au regard de ce domaine particulier, que Fréderic Ferrer nous évoque le sort du lapin, de la morue et du canard jaune, sujets qui pourraient paraître futiles à première vue et qui en réalité soulèvent de graves questions.