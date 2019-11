French Country Music - 3 décembre 2019 à 20:00

Le mardi à 20h00

La musique country est un mélange de musiques traditionnelles développé principalement dans le Sud-Est des États-Unis et dans les provinces maritimes du Canada, mais aussi en Europe comme en Irlande ou dans le nord des Pays-Bas. La country a évolué rapidement dans les années 1920 et reste très populaire aujourd'hui. Dans cette émission, chaque semaine, nous découvrons un artiste de la musique Country francophone, acadienne et québécoise. Une production: www.myprodmusiccompany.fr