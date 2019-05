Frère Jean, de la photographie de mode au monastère des Cévennes

De la photographie de mode à la spiritualité orthodoxe. Frère Jean a un parcours de vie pour le moins étonnant. Sous son vrai nom, Gérard Gascuel, cet homme a vécu un début de carrière impressionnant en tant que photographe de mode, et grand reporter.

Originaire des Cévennes, il monte à Paris à l'âge de 20 ans pour étudier l'art de la photographie à l'Ecole Louis Lumière. Il devient rapidement photographe de presse, et travaille pour les rubriques artistiques de différents journaux, pour la mode, et pour la publicité. Spécialiste de la métamorphose des visages, il organise plusieurs expositions à succès dans le monde entier, des Etats-Unis au Japon en passant par le Canada.

Ceux qui l'ont perdu de vue seront surpris d'apprendre que Gérard Gascuel porte aujourd'hui le nom de Frère Jean. C'est lors d'un reportage en Grèce, qu'il est bouleversé profondément par la vie des moines sur place. C'est sur le mont Athos qu'il embrasse finalement cette vie de recueillement et de prière. Il partira ensuite dans le désert de Judée, en Terre Sainte, au monastère Saint-Sabba, où il rencontre son père spirituel.



De retour en France, Frère Jean part s'occuper des jeunes en difficulté dans les quartiers Nord de Marseille. Il fonde ensuite en 1993 la Fraternité Saint Martin, une association d'artistes dont le but est de partager un art de vivre. Il a finalement délaissé les flashs et la lumière de la mode pour la lumière de ses Cévennes natales. Il y a fondé en 1996 une communauté orthodoxe, le Skite de Sainte Foy, qui dépend de l'archevêché russe en Europe occidentale. Un endroit où différentes personnalités du monde artistique se retrouvent pour échanger, et s'y ressourcer, dans le silence.

Frère Jean est finalement ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, à Paris, en 2006.