Frère Jean, Moine orthodoxe au coeur des Cévennes

Après avoir été photographe de mode et reporter, Gérard Gascuel est devenu moine orthodoxe. Aujourd'hui devenu Frère Jean il a fondé une petite communauté orthodoxe dans les Cévennes:le Skite de Ste Foy.Différentes personnalités du monde artistique y viennent échanger et s'y reposer dans le silence . Frère Jean a ouvert sa porte et son coeur a Thierry Lyonnet pour l'émission Visages de cette semaine.