Gabriel Bonin convie la plante sauvage Datura dans le ciel du petit palais

Gabriel Bonin est artiste-plasticien à Avignon.

Cet artiste manifeste un interet permanent pour pour tout ce qui parait insignifiant ,oublié , sans valeur ou hors d'usage .Et si tout ceci avait quelque chose à nous dire et à nous apprendre ? Et si ces objets , ces minéraux ou encore ces plantes sauvages nous invitaient au calme , à la méditation at à la poésie ?

Au travers de cette inteview , Gabriel Bonin évoquera tout d'abord sa création artistique en lien avec des objets . Puis il parlera de ses spectacles dans le ciel d'Avignon à savoir : FOLIA ,la feuille de platane qu'il a fait voler place du palais des papes au mois de décembre 2019 ; puis la plante sauvage DATURA qui sera exposée en lévitation dans le ciel du petit palais à partir du samedi 21 mars 2020.