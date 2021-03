Game O'Vert : le Festival de l'écologie porté par les étudiants grenoblois !

La chronique culturelle

Colette Dasse-Hartaut nous fait découvrir ce midi "l'or gris" isérois : le béton ! Un matériau souvent considéré -à tord- comme inesthétique, uniforme et monotone.

Pourtant cette invention de l'ingénieur Louis Vicat a permis la construction de véritable joyaux architecturaux parmi lesquels la Tour Perret ou La Casamaures.

Vous l'entendrez, en levant les yeux, vous pourrez découvrir partout en Isère des bâtisses uniques en béton moulé !





Le(s) coup(s) de coeur du libraire

Cette semaine c'est Emmanuelle Methel de la librairie Arthaud qui met la lumière sur une autrice jeunesse bien connue des amateurs de littérature: Adèle Tariel.

Elle vient de publier un ouvrage intitulé "La meute" sur la question du harcèlement des élèves envers les professeurs. Mais elle n'en est pas à son premier livre engagé puisque nous redécouvrons également "La révolte des cocottes", une histoire de poulailler sur fond de féminisme militant.



Le témoignage

Depuis le 17 mars et jusqu'au 26 mars se tient (en ligne et en présentiel) le festival Game O'Vert.

Un festival de l'écologie porté par les étudiants grenoblois. Si le public visé est varié, les sujets et les intervenants le seront tout autant (L214, Hugo Viel, Sea Shepherd, Simon Persico, Louise Deltrieux...).

Le programme est disponible en ligne et les réservations se font sur le site de l'association Together For Earth Grenoble.