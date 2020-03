Né à Limoges, Gauvain Sers, après son baccalauréat scientifique, va étudier en classes préparatoires scientifiques à Paris, puis intègre l'école d'ingénieur ENSEEIHT à Toulouse. En octobre 2016, il est choisi par Renaud pour faire la première partie de sa tournée intitulée le Phénix Tour, sur plus de 75 dates de concert. Son deuxième album, intitulé Les Oubliés, sort le 29 mars 2019. est certifié disque d'or en dix semaines et disque de platine en décembre 2019, ce qui équivaut à plus de 100 000 ventes. Le 21 Février dernier, il était en concert à St Claude et sera le 12 Mars à Chenôve et le 20 au théâtre de Besançon.