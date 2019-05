Gelée royale et propolis , des produits étonnants !

Bien sûr , la ruche produit du miel ..mais les abeilles fabriquent , ou récoltent d'autres produits plus ou moins bien connus que sont la gelée royale et la propolis : planète sciences rencontre André Héritier , apiculteur expérimenté pour découvrir ces produits .



Si la gelée royale est riche en protéines , ce sont sans doute les résines , cires et huiles essentielles qui confèrent à la propolis ses propriétés tout à fait exceptionnelles.