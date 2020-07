Géologie, histoire, géographie et astronomie? Rendez-vous au Crêt de St Priest

Invités : Jacques Pellerin, adjoint à l'urbanisme, aux travaux et au bâti et Michel Cossey, délégué aux réseaux et aux monuments de la commune de Saint-Priest-en-Jarez



Comment allier géologie, histoire, géographie, astronomie ? C'est le défi que relèvent Jacques Pellerin et Michel Cossey en évoquant le Crêt de Saint-Priest-en Jarez avec son passé mais aussi ses aménagements actuels accessibles à toutes et tous.