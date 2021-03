Ses chansons transpirent l'espoir et la joie. Les écouter pourrait aider certains enfants et adultes à rester positifs, malgré la crise sanitaire qui bouleverse nos vies. Gérard Lenorman, en 1988, a représenté la France au concours de la chanson de l'Eurovision qui se déroulait à Dublin. Il atteindra la 10ème place.

Le repertoire de Gérard Lenorman est dans "Mini récital" cette semaine avec :

Il

les jours heureux

Les matins d'hiver

de toi

La ballade des gens heureux

Michèle

Si tu n'me laisses pas tomber

Et moi je chante