Gilles et Nicolas VEROT

Très grand bonheur et beaucoup d'émotion ce matin pour l'enregistrement de l'émission " A plus d'un titre ".

Nous recevions avec Jacques Plaine Gilles et Nicolas Vérot pour leur beau livre " Terrines, rillettes, tourtes, saucissons et pâtés croute " 89 recettes très bien expliquées, illustrées et que chacun peut réaliser avec des ustensiles de base et des bons produits : une belle idée de cadeau !

Gilles représente la 3ème génération de la maison Vérot, charcuterie emblématique depuis 1930 à Saint-Etienne. Il est maintenant rejoint par son fils Nicolas et ils ont magnifiquement réussi à Paris, où ils ont plusieurs boutiques qui font leur renommée.

Une émouvante aventure humaine : passion, travail, talent... et amour...