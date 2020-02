Au programme :

- Ubisoft et So Press lancent la gTV

- Phil Spencer, les véritables concurrents de la Xbox sont Amazon et Google

- Google et Pokémon Company lancent un sondage pour élire le meilleur Pokémon

- Valve a interrompu 44 review bombing en 2019

- Salto sortira finalement en septembre

- Nintendo arrête son service de réparation de la Wii

- l'Epic Games Store offre gratuitement Kingdom Come Deliverance jusqu'au 20 février.