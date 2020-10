Grandir avec discernement et passion

Etudiant ET salarié : c'est le statut qu'a choisi Florian Rouzioux pour maturer son projet de vie personnel et professionnel.

Il nous explique comment il a commencé de grandir grâce à ses aptitudes pour le design et le maquettisme ; puis comment maintenant il entend concilier ses centres d'intérêt (histoire, géographie, écologie...) avec son développement professionnel.

A 30 ans passés, Florian incarne ce que beaucoup de jeunes comme lui osent entreprendre : une réorientation dans leurs études ou dans leur parcours professionnel pour donner du sens à leur vie.

