Grégory Perrier "A vous" - Le live 2/5

Et pour ce deuxième live, nous partons du côté de Cisternes-la-Forêt où nous attend Grégory Perrier.

Un chanteur passionné, romantique propulsé, voici 20 ans sur la scène à l'occasion du bal de fin d'année de son lycée agricole de Rochefort-Montagne.

Et depuis, ce terrien, attaché à ses racines, se rêve aussi la tête dans les étoiles musicales.

Il écume les scènes entre son exploitation bovine et ses activités, toujours avec la même envie : celle de partager ses chansons.

Ce qui l'inspire? De toute évidence, les années 70, entre Michel Sardou, Joe Dassin, Herbé Vilard et Johnny Hallyday.

Mais aussi l'actualité. Lors des attentats de 2015, il avait dédié une chanson aux Victimes dans le silence.

Ces derniers mois de confinement ont été également une épreuve pour beaucoup. Et Grégory Perrier en a fait une chanson "A vous". Il la dédie aux "étoiles qui ont veillé, à toutes celles qui nous ont guidés" durant cette période.

Et désormais, en attendant de repartir sur les routes, Grégory Perrier peaufine son 4e album qu'il espère enregistrer le plus vite possible.

Et pour patienter, cette "Douce et belle Madone" qui trouvera si joliement écho en ce mois de mai finissant.

Site internet : https://gregoryperrier.wordpress.com

Page facebook : lhttps://www.facebook.com/pg/Grego.Perrier/about/?ref=page_internal