Fil rouge : guérir par le sens, la nature, les sciences et les arts



REMUSICALISER LE MONDE (Martin Ferron ) :

"De ma mère à la pérennité" - sortir du « Tout chimique » pour la suite du monde. (…)



INITIATIVE INSPIRANTE :

Une équipe autour du biologiste Adnane Remmal réussit à lutter efficacement (et sans chimie) contre les virus, grâce aux soins contenus dans la nature. (…)



MUSIQUE :

"Madidi", avec le chanteur guinéen, Kandia Kora. Une musique qui soigne ! (…)



CULTURE DE SENS :

"La clôture des merveilles", inspirée de Hildegarde de Bingen (dont l’oeuvre est traversée par le sens, la nature, les sciences et les arts) - Création radio de Martin Ferron sur un texte de l’auteure Lorette Nobécourt. (…)



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation