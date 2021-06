Guy Roger Prix Nucéra

Guy Roger, ancien grand reporter au journal l'Equipe, vient de remporter le prix Louis Nucéra qui récompense un livre consacré au cyclisme.

Son livre : Bernal et les fils de la Cordillière, voyage au pays des grimpeus colombiens (édition Solar).



La tradition veut que le prix soit remis à l'occasion d'une graénde course cycliste passant dans notre région. C'est donc à Saint-Chamond à l'occasion du départ de l'étape du Dauphiné libéré que le prix lui a été remis et que nous avons pu le rencontrer.



Un numéro d'A plus d'un titre prudemment décponfiné.