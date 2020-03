Handicap et personnes handicapées au Moyen-Âge

Rencontre avec Olivier RICHARD, Professeur d'Hisoire médiévale à l'Université de Strasbourg.

"Si la déficience sensorielle, physique ou mentale est produite par la nature ou des accidents, la situation de handicap est une construction sociale et culturelle, elle est créée par les rapports sociaux et des représentations culturelles : si l’on peut naître avec une ou des déficiences, on ne naît pas handicapé, on le devient."

Pour en savoir plus

Illustration musicale : "Cripple" chantée par "Christine and the queens", qui s’appelle maintenant CHRIS.