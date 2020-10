Heinrich Schliemann, l'aventurier de la Cité perdue - Jenny Ladoix

Nouvelle proposition de lecture cette semaine de notre collégienne Thérèse avec Heinrich Schliemann, l'aventurier de la Cité perdue de Jenny Ladoix.

Heinrich Schliemann est un homme d'affaires allemand et un pionnier dans le domaine de l'archéologie. Il est connu pour être le découvreur de Troie et de Mycènes. Sa vie fût intense et trépidente...