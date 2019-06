Hélène Jousse - Louis BRAILLE : les premières mains à avoir su lire

Une émission proposée cette semaine par Christophe Lagorce de l'Auberge de la Treille à St Martin le Beau.

Rencontre culturelle avec le sculptrice et romancière Hélène JOUSSE pour « Louis BRAILLE : les premières mains à avoir su lire » / L’occasion de découvrir le destin incroyable d’un enfant magicien, d’un jeune homme inventeur qui bouleversa le quotidien d’enfants et d’adultes plongés dans le noir. Ce livre est fabuleux car porté par une plume énergique ! Ce récit est percutant car il vous ouvrira les yeux sur un génie… l’oublié du Panthéon !



Partageons ce coup de cœur qui est un hymne à la vie et à la générosité. Épatant !