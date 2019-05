Créée en 2016 par le Grand Dole et la ville de Dole, la société publique Hello Dole dédiée au tourisme et à l'événementiel regroupe 3 entités : Dole tourisme, la commanderie et Dolexpo-Parc du Jura.

Stéphane Triboulet, directeur adjoint de la société publique locale Hello-Dole, nous en dit plus au micro de Pierre Viallet.

6, place Jules Grévy 39100 DOLE

Tél. : 03 84 79 39 10

Site web : www.hellodole.fr