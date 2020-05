Héloïse Mas, mezzo soprano (rediffusion)

Née à Besançon, issue d'une famille amoureuse de la musique, elle est arrivée à Épinal dans la foulée professionnelle paternelle. Piano et orgue au Conservatoire de la ville lui permettront de rencontrer la cantatrice Helena Vassilieva, qui remarquera sa voix exceptionnelle. Aujourd'hui mezzo soprano elle interprète les plus grands rôles sur les plus grandes scènes, pour les plus grands metteurs en scène. Ses confidences, comme sa passion, nous font vibrer d'émotion.