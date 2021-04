De la France de 1873 au Chili de 1973, du phylloxéra à Pinochet, voici la saga d'une famille à cheval entre deux cultures, deux langues et victime de deux guerres mondiales.

C'est une histoire d'exil et de retour, de transmission, et de lutte, mêlant fantastique et imaginaire à la plus terrible réalité, le tout basé sur l'histoire familiale de l'auteur.

Anne Battandier, reçoit Isabelle Curiol, libraire à la Librairie de Paris à Saint-Etienne, qui nous propose, aujourd'hui Héritage, de Miguel Bonnefoy chez Rivages.



©peynier.net