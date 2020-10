Hervé Louboutin : itinéraire et questionnements d'un journaliste dans l'Ouest

A travers un personnage de fiction, Henri, Hervé Louboutin, figure journalistique de l'Ouest et ancien patron de presse du Nouvel Ouest, revient, dans un roman, sur cinquante ans de métier, de rencontres, de questionnements éthiques, religieux et moraux. Hervé Louboutin qui a fait ses premières armes à la rédaction yonnaise de Presse-Océan en 1977 et s'est engagé fortement dans la création du Puy-du-Fou, ne cache pas son interrogation face à l'uniformité de la pensée et au monopole journalistique. Des tendances qui n'aident pas à l'émergence de la pluralité des idées et des points de vue.