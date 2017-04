Heures Italiennes: un voyage dans lâ€™art italien, des Primitifs au Rococo

A Compiège, Amiens, Beauvaux, Chantilly... 4 expositions proposent de (re)découvrir les trésors de la peinture italienne du XIVe au XVIIIe siècle. "Heures Italiennes: Un voyage dans l’art italien, des Primitifs au Rococo". Explications avec

Nathalie Volle, conservateur général honoraire du patrimoine et commissaire scientifique de l’exposition.

Heures Italiennes, 4 expositions : « Les Primitifs XIVe et XVe siècles » (du 10 mars au 2 juillet à Amiens), « La Renaissance XVIe siècle » (du 24 mars au 2 juillet à Chantilly), « Le Naturalisme et le Baroque XVIIe siècle » (du 27 avril au 17 septembre à Beauvais) et « Peintures du XVIIIe siècle » (du 9 mars au 21 août à Compiègne)