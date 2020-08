10 juillet 1850: le train relie Metz et Nancy

Le 4 avril 1850, la première locomotive circulant en Lorraine fait ses premiers tours de roue entre la gare de Metz (il s’agit alors d’une simple construction en bois, près de la porte Serpenoise) et Ars-sur-Moselle, sur un parcours de huit kilomètres parcourus en vingt minutes, soit une vitesse de 24 km/h. Deux autres essais ont lieu, mais cette fois avec une voiture où ont pris place des employés du chemin de fer et plusieurs curieux, et en dix minutes seulement.