10 mai 1812 : sur la route de Moscou, Napoléon s’arrête à Metz

Tout au long de son histoire, Metz a eu le privilège recevoir en ses murs un très grand nombre de rois, d’empereurs et de présidents de la République. Certains y ont même séjourné plusieurs semaines, comme Charles IX et Louis XIII, d’autres y sont venus plusieurs fois, comme Louis XIV et Napoléon Ier, ces deux derniers n’y faisant en général qu’un bref passage, pressés qu’ils étaient par la guerre