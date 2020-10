10 octobre 1988: Jean-Paul II à Metz

Entre le 8 et le 11 octobre 1988, presque dix ans jour pour jour après son élection, le pape Jean-Paul II effectue un voyage apostolique dans l’Est de la France, qui le mène de Strasbourg à Mulhouse en passant par la Lorraine. C’est la quatrième visite pontificale de Karol Wojtyla en France, après celles de 1980, 1983 et 1986. Mais c'est aussi à l'Europe qu’il rend visite, puisqu' il est reçu au siège du Conseil de l'Europe, au Parlement européen et à la Cour européenne des droits de l'homme. Il exhorte les nations européennes à rassembler leurs « forces vives », à retrouver leur « identité commune » et à vaincre la crise morale et spirituelle qui les frappe.