11 août 1935 : L’inauguration du Monument aux morts

Pierre Brasme

Professeur honoraire d'histoire-géographie, docteur en Histoire contemporaine (Université de Metz), a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de la Moselle et de la Lorraine. Président-fondateur de la Société d'Histoire de Woippy, membre de l'Académie Nationale de Metz, il est l'un des organisateurs du Salon du Livre d'Histoire de Woippy, qui se tient chaque année dans cette ville de l'agglomération messine. Il a publié aux éditions des Paraiges trois ouvrages historiques, Quand Metz reçoit la France, Le Roy se meurt... Louis XV à Metz (août-septembre 1744), Metz 1914-1918 une ville dans la guerre, et deux romans, L'indésirable et La dernière photo. Edition des Paraiges