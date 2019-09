11 février 1945 : les Messins libérés accueillent le général de Gaulle

Parmi les visites les plus mémorables que les Messins aient vécues, celle du dimanche 11 février 1945 a été sans doute l’une des plus solidement gravées dans l’histoire de leur ville. Ce jour-là, moins de trois mois après avoir été libérée du joug nazi, et moins de trois mois avant la fin de la guerre, Metz accueille l’homme du 18 juin, le chef de la Résistance, le chef du gouvernement provisoire de la République : le général de Gaulle. Avant la guerre, il y avait commandé le 507e régiment de chars de combat, cette fois il y revient auréolé de prestige et de popularité. Clin d’œil de l’histoire : le Général est à Metz le jour même où s’achève la conférence de Yalta, où la France, rappelons-le, n’a pas été invitée.