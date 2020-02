13 juillet 1789 : Arthur Young à Metz

Le lundi 13 juillet 1789, vers 4 heures du matin, le petit village de Mars-la-Tour, sur la route de Verdun à Metz, voit partir en direction de celle-ci un gentilhomme anglais, passionné d’agronomie, qui depuis deux ans sillonne la France afin d’en connaître la situation économique, sociale et politique. Cet homme, âgé de près de 60 ans, s’appelle Arthur Young, et son récit « Voyages en France en 1787, 1788 et 1789 » est un témoignage de première main sur la situation de la France. Lorsqu’il quitte la ville le lendemain 14 juillet, il ignore encore que le même jour la capitale vient d’entrer de plein pied dans l’insurrection populaire, même si, venu de Paris, il y avait été le témoin d’une situation critique