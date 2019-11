14 avril 1972 : Georges Pompidou vient rassurer les Lorrains

Si la quasi-totalité des rois de France et les deux Napoléon sont venus à Metz, en est-il de même des présidents de la République ? Mis à part ceux d’avant 1914, où Metz est allemande, ils sont tous passés dans notre ville, à l’exception de trois d’entre eux, pour lesquels on peut invoquer la brièveté de leur mandat. Par contre, tous ceux de la 5e République sont venus honorer notre ville, et l’on peut supposer qu’Emmanuel Macron ne dérogera pas à la règle