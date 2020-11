15 janvier 1973: Metz retrouve sa Cour d’appel

Annoncée par Georges Pompidou lors de sa venue à Metz le 14 avril 1972, le rétablissement de la Cour d’appel le 15 janvier suivant constitue un véritable événement historique dans l’ordre judiciaire. En effet, après le parlement messin, créé en 1633 et supprimé à la Révolution, après le tribunal d’appel en 1800, devenu Cour d’appel, et la suppression de celle-ci au début de l’annexion à l’Allemagne, Metz retrouvait enfin « sa » Cour, un siècle plus tard.