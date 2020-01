16 décembre 1967: la dernière exécution capitale à Metz

Le 13 mars 1967, un homme de vingt-neuf ans, Gunther Volz, de nationalité allemande, déserteur de la Légion étrangère, se rend à Basse-Yutz pour y rencontrer l’institutrice. Ne sachant où elle habite, il frappe à la porte de la famille Kintzinger, qu’il connaît, qui propose à la petite Solange, âgée de neuf ans, de l'accompagner sur son cyclomoteur. Elle ne reverra plus ses parents : Volz viole la fillette, l'étrangle et dissimule son cadavre sous des feuilles. Le lendemain, l’assassin est arrêté par des douaniers, et avoue son crime sans regrets.