17 juillet 1793 : « Metz a bien mérité de la patrie »

Paris, mercredi 17 juillet 1793. Il est aux alentours de huit heures. En ce début de matinée, le public des grands jours se presse aux abords de la salle de l’Égalité du palais de justice, siège du Tribunal révolutionnaire. On ne juge pas aujourd’hui n’importe qui, ni n’importe quel crime : en effet Fouquier-Tinville, le sinistre pourvoyeur de la guillotine, va se mettre sous la dent une femme, une jeune femme d’à peine 25 ans, une femme qui vient de commettre le crime absolu : quatre jours plus tôt elle a immolé Marat, l’ « ami du peuple », l’idole et désormais martyr du peuple sans-culotte.