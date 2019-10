1849, le procès de la Seconde République

Le Palais Jacques Coeur a été le théâtre d'un grand procès pour juger les insurrectionnels de 1848. Un procès mené en discrétion loin de Paris, où furent notamment jugés Blanqui, Barbès et Raspail.



On en parle avec Georges Buisson, qui fut administrateur du Palais Jacques Coeur, à l'occasion d'une lecture théâtralisée : "Le procès d'un grand rêve", qui sera donnée le 20 octobre à 15h30 au Mailly (Indre) et le 14 novembre à 20h30 à La Décale à Vierzon.