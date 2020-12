1870, Paris assiégé mange les animaux du Jardin des Plantes

Au cours d'un hiver très rude, les troupes françaises tentent de rompre l'encerclement de Paris et perçant l'étau prussien. C'est à chaque fois un échec comme au Bourget, pris et abandonné.



En décembre, l'encerclement se fait de plus en plus pressant. La famine pousse les habitants de la Capitale à manger chevaux, chats et rats et même les animaux du célèbre zoo. Dans les restaurants ont vendra de la trompe d'éléphant. Dans l'ouest, le Général Chanzy, notamment au Mans, fait face vigoureusement aux prussiens.