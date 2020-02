19 novembre 1918 : Un avion s’écrase sur la place de la République

Que s’est-il passé ce mardi 19 novembre 1918 à Metz ? Une semaine auparavant, l’armistice a été signé, c’est la fin de la guerre, et pour Metz et l’Alsace-Lorraine, c’est le retour à la France. Ce jour-là, les troupes françaises font leur entrée solennelle dans Metz, et les Messins les attendent dans l’enthousiasme.