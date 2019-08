1946-(3)-Sports, cinéma et divertissements

Dans ce troisième Trait d'histoire de l'année 1946, oublions les horreurs du Dr Marcel Petiot et tous les problèmes politiques nationaux et internationaux.

Le sport, le cinéma et les divertissements sont mis à l'honneur.

Pas de Tour de France mais du football et de l'athlétisme avec les premiers championnats d'Europe de l'après-guerre.

Grand retour de la Foire de Paris et réouverture au public de la Tour Eiffel.