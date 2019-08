1948-(2)-L'Allemagne en danger

Depuis la fin de la guerre, l'Allemagne a été divisée administrativement en deux grands blocs, ainsi que Berlin sa capitale.

Alliés occidentaux et Soviétiques n'y pratiquent pas la même politique.

Tandis que la France commence à assouplir certaines mesures dans la Sarre dont elle a le mandat, des incidents de plus en plus fréquents se produisent entre bloc de l'ouest et de l'est.

La réforme monétaire décidée par les alliés occidentaux avec l'introduction du Deutsch Mark ne va rien arranger. Les Soviétiques vont bloquer le secteur ouest de Berlin. C'est le blocus.