1948-(6)-Faits et événements de l'année

6ème et ultime voyage en 1948. Déjà beaucoup d'événements passés en revue mais il en reste encore, pour certains à classer dans le registre dramatique comme la grève des mineurs à Merlebach. D'autres plus politiques avec d'importantes répercussions comme la validation et les débuts de l'application du plan Marshall et enfin les événements plus légers à ranger dans la catégorie des faits divers ou des informations brèves.