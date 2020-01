1er janvier 1632 : quand Louis XIII touchait les écrouelles à Metz

De tous les rois de France ayant visité ou séjourné à Metz, Louis XIII est, avec Charles IX en 1569, celui qui y est resté le plus longtemps puisque, arrivé dans la ville le 21 décembre 1631, il ne l’a quittée que le 9 février 1632. Ce ne fut pas un séjour de villégiature ni de tout repos, car le roi en profita pour régler ses comptes avec le duc de Lorraine, le bouillant Charles IV, à qui il impose le traité de Vic-sur-Seille qui donne à la France Vic et Moyenvic, et lui rend la place-forte de Marsal.