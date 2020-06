2020, le sport mondial éliminé par la Covid-19

L'impact du coronavirus sur le sport. Entrainements et compétitions suspendus et annulés. Autres rencontres sportives reportées.

D'où vient ce virus ? En cette période de déconfinement, sous quelles conditions les pratiques sportives peuvent-elles reprendre ?

Martine Apercé (médecin) et Paul Brousse (Sélectionnaur de l'équipe de France féminie de cyclisme) participent à cette émission.