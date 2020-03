22 avril 1757 : la naissance de l’Académie de Metz

Au milieu du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, on voit se développer en France de nouvelles formes de sociabilité, comme les loges maçonniques, les salons cultivés et bientôt les sociétés d’étude vouées aux sciences, aux arts, à la philosophie et à l’histoire. À Metz, dès les années 1750, quelques érudits et savants prennent l’habitude de se réunir de manière informelle, avant de décider de donner une forme plus officielle et régulière à leurs rendez-vous et à leurs travaux. À l’initiative de l’un d’eux, Dupré de Geneste, receveur des domaines du roi à Metz, est créée une Société d’étude des sciences et des arts, lors d’une assemblée qui se tient, le 22 avril 1757, chez les chanoines réguliers du Collège royal de Saint-Louis, au Fort-Moselle, dans la ville neuve aménagée par Belle-Isle. Cette Société d’études est la lointaine ancêtre de l’Académie nationale de Metz, toujours très active dans la vie intellectuelle et culturelle messine, notamment en cette année jubilaire de la cathédrale Saint-Etienne.