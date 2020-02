Le 22 novembre 1944, Metz est libérée par les troupes américaines du XXe corps d’armée du général Walker, après trois mois de doute, d’incertitudes et de découragement pour ses habitants, qui vivent sous le joug nazi depuis le 14 juin 1940.

Le 27 août 1944, la IIIe armée du Général Patton était arrivée en Lorraine, avec l’espoir d’une avancée rapide vers la Sarre et le Rhin. Mais les troupes américaines sont ralenties dans leur progression par le manque de carburant et le mauvais temps, ce qui laisse le temps aux Allemands de réorganiser leur défense. Le 2 septembre, Metz est déclarée « forteresse du Reich » par Hitler, car l’objectif de la Wehrmacht est de fixer le plus longtemps possible l’avancée américaine pour gagner du temps et pouvoir se fortifier sur la ligne Siegfried en Sarre.